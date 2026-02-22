ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子マススタートに南佐久郡南牧村出身の佐々木翔夢選手が出場し、10位となりました。男子5000メートルと男子団体パシュートにも出場した佐々木翔夢選手。大勢の選手が一斉にスタートし、400メートルのリンクを16周して争う男子マススタート決勝では、長距離のスペシャリスト、オランダのヨリト・ベルフスマ選手が序盤に飛び出し、そのま