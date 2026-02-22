2019年デビューのロングライフモデルプジョー3008が搭載する1.2L直列3気筒ターボのマイルドハイブリッドが、名機の予感がすると書いた前回。続いて、同じパワーユニットを搭載する『プジョー2008GTハイブリッド』に乗ることになった。【画像】今が熟れ時！プジョー2008GTハイブリッド全54枚2代目となる現行2008は2019年デビューということで、ロングライフモデルとなっている。本国デビュー時から1.2Lガソリン、1.5Lディーゼル、