「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）初マラソンの吉田響は序盤から独走状態となるも、３７キロ地点でトップを譲り、２時間９分台の３４位でＭＧＣ出場権内からも脱落。レース後には車椅子で救護室に運ばれた。それでも終了後には識者からも姿勢を評価する声が上がった。ＮＨＫの中継に出演した日本陸連マラソン担当の高岡寿成シニアディレクターは「初マラソン組がどういう結果になるか楽しみにしてました」