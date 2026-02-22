歌手で女優の今井美樹（62）が、21日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。夫でギタリストの布袋寅泰（64）の楽曲提供について話した。今井は歌手デビュー40周年。1996年に布袋が作詞作曲した「PRIDE」が160万枚超の今井最大のヒット曲になった。この後、99年に布袋と結婚した。今井は「BOOWYを聴いたことがなかったので、布袋さんのソロから」と布袋の音楽を聞き始めたことを話した。「初めてライブを見に行