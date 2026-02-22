歌手で女優の今井美樹（62）が、21日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。自身初のミリオンヒット曲について話した。今井は歌手デビュー40周年。1991年発売で主演ドラマの主題歌「PIECE OF MY WITH」が自身初のオリコン1位、125万枚超えのミリオンセラーになった。MCの有働由美子（56）が「今でも、カラオケに行ったら歌います。絶対に誰かが歌う。あ、入れられた、って」と笑った。ミリオンヒットについて今