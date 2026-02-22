ロックバンド「HOUND DOG」のボーカル・大友康平（70）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。ギラギラの若手時代を語った。デビューが決まり、絶対売れるという評判が「外れまして」と自虐的に振り返り、「その後もいろんな曲出したけどあまり売れなくて」と回想。1985年に「ff（フォルテシモ）」が大ヒットした30歳ごろまでは「レコードセールスが悪かった」と語った。また、「今の音楽フェスを