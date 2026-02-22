日本ハムの有原航平投手（33）が22日、沖縄・名護キャンプで4度目のブルペン投球を行った。マスクを被った進藤に対し、直球、カーブ、カットボールなど変化球を交えて6球種、40球を投じ「いろいろな球種を投げたいと思っていましたし、今日は進藤が受けに来てくれていたので、どんな感じの球筋とか、そういうのを思って投げました」と振り返った。ブルペンでは、金子コーディネーターらとボールの握りの確認を行った。特に、