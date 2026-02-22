日米両政府はアメリカが核戦力を含む抑止力で日本を防衛する「拡大抑止」に関する協議を行い、中国の不透明な核実験や多国間の軍備管理の枠組みについて意見を交わしました。日本とアメリカの外務・防衛当局の実務者が参加する「日米拡大抑止協議」は18日、アメリカ国務省で行われました。協議では、ロシアが長年、軍備管理の取り組みに従っていないほか、中国が急速に不透明な核兵器の増強や核実験を行っているとして意見を交わし