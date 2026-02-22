お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が21日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。相方の若林正恭（47）の休養を説明した。春日は「若林さんが（休養を）発表されたじゃないですか。スーパーボウルの前も2週間ぐらいでしたっけ、お休みいただいて私1人っていう。この番組的にいったら、そんなにもの珍しい感じじゃないじゃん。他のレギュラー番組、コンビでやってる『ソレダ