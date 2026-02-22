スーパーでの買い物中、自分勝手な理由でレジの列に割り込もうとする人がいたら、驚きと共にどう対処すべきか悩んでしまうでしょう。そんなレジでのトラブルについて、マメ美さんが描いた漫画『ほんとうにあったレジの話』がInstagramで投稿されています。【漫画】『ほんとうにあったレジの話』（全編を読む）物語は作者が混雑するスーパーのレジ列に並んでいる場面から始まります。 作者が順番を待っていると、列の先頭の人に詰め