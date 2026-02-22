2月22日(日)?猫の日″、ＢＳテレ東は「ＢＳキャッ東」と改名し、1日中猫まみれの番組を放送。夜7時からは、猫好き芸能人が集結し猫とたわむれながらお届けする「CIAOちゅ〜るpresents オールねこ感謝祭!!ニャン♪にゃん♪オフ会2026」。番組MCの中川翔子さん、岩井勇気さん(ハライチ)にお話をうかがいました。【動画】赤ちゃん猫の超かわいい寝ぼけまなこ「寝起き選手権」妊娠中に猫がゴロゴロ胎教！？――猫の日恒例の「オール猫