アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。2025年の番組の中から、女子ツアー通算5勝を誇る川〓春花が話してくれた、ショット前の大事なルーティンを紹介する。【連続写真】ドライバーのボール位置は左耳下トップで股関節に乗ったら一気に体を回す川〓のドライバースイング◇◇◇ドライバーのショット前には、左手で左耳を触るルーティンを行います。ドライバーのボール位置は、常に左耳の下に来る