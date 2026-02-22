三重県の鳥羽市沖で貨物船が遊漁船に衝突し2人が死亡した事故で、国の運輸安全委員会の調査官が22日、現地に到着し調査を始めました。鳥羽市沖では20日午後、貨物船「新生丸」が遊漁船「功成丸」に衝突し、乗っていた谷口幸吉さん(84)ら2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。22日午前、運輸安全委員会の船舶事故調査官2人が現地に到着し、午後からは貨物船内を調べる予定で、事故原因などの本格的な調査が始まります。こ