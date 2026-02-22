男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。メンバーの心境の変化について語った。この日は「M！LK」のメンバー塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人とともに出演。グループの歴史を振り返った。何度かのメンバー脱退を経て2020年からは現在の5人体制で活動を開始。5人になったことで、変わったことはあるかと質問を受けた。