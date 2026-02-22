阪神は22日、春季キャンプでエナジックと行う練習試合（具志川）のスタメンと先発を発表した。先発の早川太貴投手（26）は、14日の楽天との練習試合以来の実戦登板。同戦は5番手で投げるも、1回5安打6失点と苦しい投球となった。ドラフト3位・岡城快生内野手（22＝筑波大）は「3番・中堅」で先発出場する。1番（右）井坪2番（二）百崎3番（中）岡城4番（指）コンスエグラ5番（捕）栄枝6番（