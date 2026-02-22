お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成（49）が20日、自身のXを更新。自身の高校時代に母が作ってくれていたものを再現したという“手作り弁当”を披露した。【写真】「沖縄あるある弁当」“健康志向の強い”母の手作り弁当を披露したスリムクラブ内間内間は「ウチの母ちゃんは、健康志向が強く、手作りにこだわる人です。僕が高校生の頃には、学校に弁当を2個持たされました。2個です。決して大食いではありませんよ笑」「1個