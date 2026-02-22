日本でも、インバウンド客向けにチップ制度を導入する店が出てきている。また、「推し文化」を活かした“日本型チップ”を導入するところもある。日本でチップが定着することはあるのだろうか。【映像】チップで1日3万円受け取った「殿」氏（実際の映像）日本政府観光局が発表した2025年の訪日外国人数は4268万3600人で、過去最多を更新した。この中には、チップ文化に慣れ親しんだ国から来る人も多く存在する。アメリカ・ニュ