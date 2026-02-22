朝ドラ「ばけばけ」でヒロイン松野トキを演じる俳優高石あかりが２１日にＮＨＫ総合で放送された「土スタ」に出演し、撮影秘話を明かした。番組には声優の木村昴、お笑いタレントの近藤春菜、浅野里香アナウンサーがＭＣとして出演。「ばけばけ大特集」として進行した。同ドラマにおける視聴者から反響が大きかったシーンを取り上げ、「ヘブンさんの『イテモ、イイデスカ？』」を取り上げた。ヘブンがトキに思いを伝えるシー