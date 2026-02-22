オーストリア最高峰のグロースグロックナー山。ラウリス近郊にあるゾンブリック天文台から撮影された写真＝2024年10月12日/Kerstin Joensson//AFP/Getty Images（CNN）オーストリアの裁判所はこのほど、国内最高峰の山で昨年、自分より登山経験がはるかに少ない恋人を置き去りにして凍死させたとして、被告の男に重過失致死罪の有罪判決を言い渡した。当局が明らかにした。有罪判決を受けたのは37歳の男で、地元メディアでは「トー