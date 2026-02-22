【ブンデスリーガ】バイエルン 3−2 フランクフルト（日本時間2月21日／アリアンツ・アレーナ）【映像】怪物FWケイン、“見えない”神ミドルシュートを放つ瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、圧巻のミドルシュートを叩き込んだ。ブラインドをうまく使いながら、外から巻く逆足の完璧なコントロールショットにファンたちが驚愕している。バイエルンは日本時間2月21日、ブンデスリーガ第23節で、日本代