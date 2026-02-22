写真展「ＴＲＡＩＮ×ＫＡＮＡＧＡＷＡ＋２」で展示されるＪＲ鶴見線の写真神奈川県内の鉄道をテーマにした写真展「ＴＲＡＩＮ×ＫＡＮＡＧＡＷＡ（トレイン・カナガワ）＋２」が２６日から、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区の「みなとみらいギャラリー」（クイーンズスクエア横浜内）で開かれる。日常を走る列車の姿や駅の情景などを、２１人の鉄道写真愛好家らが切り取った＝写真。会期中は写真映像の総合イベント「