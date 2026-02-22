スズキはカプコンの人気ゲーム『モンスターハンター』とコラボレーションした「ジムニー ノマド」および「DR-Z4S」を「モンスターハンターフェスタ’26」のスズキブースにて展示する。イベントの日時は2026年2月22日(日)、場所は幕張メッセだ。スズキ「ジムニー ノマド」「DR-Z4S」のモンハンコラボ車○モンハンコラボのクルマとバイクスズキが展示するのは、「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUN