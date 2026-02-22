【その他の画像・動画等を元記事で観る】YouTubeの公式チャンネルで展開するオーディションプロジェクト「VS AMBIVALENZ」からデビューの7人組ユニット・XlamV。彼らの2度目のワンマンライブ“XlamV 2nd LIVE -DUH-”のBlu-rayが発売。さらにメンバーのソロ楽曲が全7曲同時リリースに。コンテンツの誕生から4年を経た現在について、プロデューサーの毛利泰斗と音楽ディレクターの青山正太に聞く。INTERVIEW & TEXT BY えびさわ