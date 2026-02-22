タレントの峯岸みなみさん（33）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈をあわせた冬コーデを披露した。「お仕事の日だったので」峯岸さんは、「お仕事の日だったので久しぶりにちゃんとしたお洋服を着て外に出ました！」といい、いちごのバッグとカーディガンを合わせた冬コーデや笑顔ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、マフラーを巻き、グレーのオーバーサイズのカーディガンを着用。いち