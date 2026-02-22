巨人は２２日、中日のキャンプ地の北谷でオープン戦に臨む。巨人のキャンプ地那覇から車で約４０分。巨人が北谷で試合をするのは極めて珍しいという。沖縄出身で沖縄電力からドラフト５位で入団したルーキー小浜佑斗内野手は、中部商時代に北谷で試合をしたことがあり慣れ親しんだ球場。バスで到着すると地元ファンの歓声に笑顔で応えていた。