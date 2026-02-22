西武は２２日、２年目右腕・篠原響投手（１９）が「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎」ソフトバンク戦の侍ジャパンサポートメンバーに選出されたと発表した。参加はソフトバンク戦がある２３日のみとなる。サポートメンバーに選ばれたと知ったのは、２０日の朝。西口監督に呼び出され、思わず「一瞬、２軍かな、と」と降格を覚悟したが、伝えられたのは「いい経験だと思うから投げてこい」というまさかの言葉。「言わ