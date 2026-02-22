巨人は２２日、宮崎２軍キャンプでトヨタ自動車女子ソフトボール部「レッドテリアーズ」と異例の合同練習を行った。女子ソフトボールの日本一を決めるＪＤリーグのダイヤモンドシリーズで、２３年から３連覇中の強豪。現在は「ひなたひむかスタジアム」に隣接する球場で春季キャンプを行っていることで実現した。この日は午前９時半のアップ開始からともに練習。ソフトボールと同じ約１８メートルの塁間でダイヤモンドを作り、