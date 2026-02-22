22日の東海地方は各地で春本番の陽気になり、名古屋では最高気温が19度と、4月上旬並みまで上がる見込みです。 【写真を見る】名古屋は19℃予想で春本番の陽気に4月上旬並み山地では雪崩に注意を 名古屋市内は朝から晴れ間が広がり、午前11時の気温は14.5℃まで上がっています。 この後さらに上昇し、予想最高気温は名古屋と岐阜で19℃、津で15℃と各地で3月下旬から4月上旬並みになる見込みです。 気温が上がると、岐阜