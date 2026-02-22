ミラノ・コルティナ五輪は２２日、最終日の競技が行われる。距離スキーの女子５０キロクラシカルには、土屋正恵（弘果ク）が出場。２時間を超える戦いで１０キロフリーの２６位に続いて存在感をみせたい。カーリング女子の決勝は、スイスとスウェーデンが対戦。スイスが勝てば初、スウェーデンが勝てば２大会ぶりの頂点となる。ちなみに１次リーグではスイスが勝っている。アイスホッケー男子の決勝は、カナダと米国が対戦する