■これまでのあらすじバレンタインにチョコをくれた心美親子の度を超えた執着に、妻も息子も頭を悩ませていた。手作りプレゼントを断っても意図が伝わらず、スイミングスクールの曜日を変えて逃げようとしても追いかけられ、そしてついに事件が起こる。ある日、息子が帰って来ないと思ったら!?夕方になっても帰って来ない息子を心配して探し回っていたとき、心美ちゃんママから息子の写真が送られてきました。なんでこの人が息子と