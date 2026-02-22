東京3R・3歳新馬戦（ダート1400メートル）は7番手を追走した1番人気ローズブーケ（牝3＝鈴木伸、父アジアエクスプレス）が直線で力強く伸びてデビュー勝ち。現3歳馬の関東最後の新馬戦を制した。騎乗した横山武は「調教は動いていましたが、まだ体を使い切れてなくて、その点は半信半疑でした。ただレースにいったら、凄くいい脚を使ってくれました。砂をかぶせる経験も積めて、内容のあるレースができたと思います」と振り返