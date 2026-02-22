プロフィギュアスケーターの織田信成氏（38）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した、坂本花織（25＝シスメックス）の演技を解説した。織田氏は、坂本の「ハイスピードジャンプ」に注目し、「滑っている時のスピードがめちゃくちゃすごくて。このスピードを出せる女子の選手って、坂本選手以外にいないって言っても過言ではない