JO1が22日、公式サイトを更新。4月の東阪ドーム公演はメンバー9人での出演となることを発表した。 「『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関するお知らせ」と題してサイトを更新。「いつもJO1を応援いただきありがとうございます。JO1ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関しましては、メンバー9人での出演となります」と発表した。4月8、9日に東京ドーム公演、22、23日に大阪・京セラドーム公演を開催する。JO