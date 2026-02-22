ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が2月19日（木）に配信された。番組後半、「推し活で何百万円使ったと自慢する風潮が気持ち悪い」というリスナーからのメールをきっかけに、MCの2人が過熱する“推し活ブーム”に苦言を呈した。「お金を使ったファンが偉い」という風潮に対し、井口は「古参だろうが新規だろうが、関係ない。僕だけが偉くて、ファンは一