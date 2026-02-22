シャーロット・ホーネッツは、オールスターブレイク明けの2試合をいずれも落としたことで2連敗を喫し、2月21日（現地時間20日、日付は以下同）を終えてイースタン・カンファレンス10位の26勝31敗とした。 ホーネッツではブランドン・ミラーがチームトップの平均20.5得点に4.7リバウンド3.4アシストを残しているのだが、新人コン・カニップルもチーム2位の平均19.1得