おいしさの最高点を更新。いままで一番美味しいパンを焼ける一台。【画像】仕上がりは想像以上！実際に焼いた「角食パン」を見る国内累計出荷台数150万台を突破！人気のシロカ『おうちベーカリーベーシック』が2026年2月にリニューアルしました。今回は、機能の追加より、おいしさの更新を最優先に、いままでで一番おいしいパンを焼ける一台を目指して開発したそう。そこにはパン好きには見逃せない中身の進化が詰まっていました。