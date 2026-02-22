ニューオーリンズ・ペリカンズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年2月22日（日）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 126 - 111 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがスムージ