［J１百年構想リーグEAST第３節］横浜FM ０−２ 浦和／２月21日／日産スタジアム開幕節のFC町田ゼルビア戦で２−３、続く鹿島アントラーズ戦で０−１、そして浦和レッズ戦で０−２。残留争いを強いられた昨季からの巻き返しを図る横浜F・マリノスは、苦しいスタートとなった。「本当に３連敗の事実は変えられないので、またしっかり受け止めて前を向いていきたいと思います」83分から５人目の交代選手としてピッチに入った宮市