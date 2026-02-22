子どもたちに魚について関心を深めてもらおうと、大崎町の幼稚園で魚の教室が開かれました。大崎町の大崎幼稚園で開かれたお魚さばき方教室。大隅の自治体や漁協関係者でつくる「翔び魚塾」が企画したものです。漁協の職員がカンパチをさばくお手本を見せた後、子どもたちも挑戦。保護者に手を添えてもらいながら包丁を持って食べやすいように切る作業を体験しました。自分たちでさばいたカンパチ。参加者全員で頂きました。(