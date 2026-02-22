雑貨および家電などを手がけるBRUNO（ブルーノ、東京都新宿区）は、「デイリー圧力クッカー」を2026年2月24日に発売する。調理モード9種類にカレーや炊飯など簡単調理「楽々メニュー」ボタン限られたキッチンスペースにも収まるというA4サイズほどのコンパクト設計で、材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作と予約調理機能により、帰宅してすぐに出来たての料理を楽しめる。圧力調理で食材の旨みを引き出し、やわらかく仕上がる