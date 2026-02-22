ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは２２日、最終日のラストを飾るアイスホッケー男子決勝が行われる。準決勝で前回優勝のフィンランドに逆転勝ちして１０度目の優勝を狙うカナダと、３度目の優勝を目指すアメリカの対戦だ。この男子アイスホッケー、１５日に行われた１次リーグのカナダ−フランス戦で、両チームの選手の「乱闘」が起きた。激しい接触プレーや小競り合いなどから「氷上の格闘技」と称される競技だが、五輪の