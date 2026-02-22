お笑い芸人の三又又三（58）が19日放送されたテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演。現在週5日勤務している副業を明かした。三又は1992年、お笑いコンビ、ジョーダンズとしてデビュー。90年代後半にフジテレビ系「ボキャブラ天国」出演などでブレークした。また、武田鉄矢の主演ドラマ「3年B組金八先生」のものまねでも人気となり、その後は“クズ芸人”キャラでもテレビ番組などに出演した。ただ現