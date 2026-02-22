歌手で女優の今井美樹（62）が、21日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。以前主演した恋愛ドラマについて語った。今井は歌手デビュー40周年。1990年のTBS系主演ドラマ「想い出にかわるまで」は大ヒットした。そんな作品を今井は「ひどかったですよね〜」。有働由美子（56）も「展開がね。ひどい展開なんですよあれが、私はもう…」と当時見ていた感想を話した。有働は続けて「（今井が演じる女性が）いいな