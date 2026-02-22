Image: Wes Davis / Gizmodo 2025年10月24日の記事を編集して再掲載しています。筆者が初めて使ったロボット掃除機は、iRobotの初期ルンバでした。あのどっしりとした黒い円盤が、音を立てて動き回り、壁や家具にぶつかっては、まるで氷の上で無造作に打ち出されたホッケーのパックのように、一見ランダムな方向に飛び去っていくのを釘付けになって見ていました。掃除はいまほど得意ではあり