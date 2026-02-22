3連休二日目、22日の石川県内は、各地で気温が上がり、金沢や輪島など5月上旬から下旬並みの暖かさとなっているところもあります。列島全体が高気圧に覆われ、全国的に気温があがり、県内の各地でもことし1番の気温となっています。午前11時までの最高気温は金沢で18.9℃小松で18.1℃などと、5月上旬から下旬並みの暖かさとなっています。こうした中、ひがし茶屋街では、上着を手に持って歩く人や春の装いで散策を楽しむ人の姿が目