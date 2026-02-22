フィギュアスケート・エキシビションミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子シングルの銅メダリスト、中井亜美は真っ赤な衣装で登場し、イタリアの観客を魅了した。ネット上では個人戦の時とは違う髪型に注目が集まった。ポニーテールから一変した。中井はフリルのついた真っ赤なドレス風の衣装で登場。満面の笑顔で滑り、氷の上に寝そべって可愛らしいポーズを決