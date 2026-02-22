皆さんは、周囲との調和を大切にするあまり、自分の本音を後回しにしてしまうことはありませんか。「無難」や「空気を読む」ことが癖になると、気づかないうちに自分自身を縛ってしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人S美が、同級生ママの一言をきっかけに価値観を大きく揺さぶられたエピソードをご紹介します。 波風立てない無難を選んできた私 S美は30代で二児の母。真面目で責任感が強く、目立つことが苦手な