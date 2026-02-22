1.突然大きい声で話しかける 猫を飼い始めてやってしまいがちなこと。それは、つい突然大きな声で話しかけることです。特に猫がおうちに慣れていないときに、大きな声を出すと懐くどころか怖がってしまう可能性もあります。 猫は大きな音に対して、危険信号として認識しやすい傾向があります。そのため、陽気でテンションの高い大きな声ですら、恐怖を感じることがあるのです。スッとその場から離れたり、物陰に隠れたり