【カルディ】では、春の訪れを告げる華やかな新作おやつが続々と登場しています。思わずパケ買いしたくなる愛らしいデザインはもちろん、味わいも楽しめそうなものばかり。個包装でシェアしやすいものも豊富で、自分へのご褒美だけでなくちょっとした手土産にもおすすめ。今回は、店頭で見かけたら即チェックしたい、ときめき満点の注目スイーツをご紹介します。 愛くるしい表情に癒やされる「ベルフィン ミニベアレリ}