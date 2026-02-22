ごま油の製造などを行う「かどや製油」が創業の地、香川県の小豆島で新しいプロジェクトをスタートさせました。「どうぞ！かどやのごまたび出発です」かどや製油の新プロジェクト「かどやのごまたび」の出発式が20日香川県土庄町で開かれました。 このキッチンカーで、東京や大阪などを巡ってかどやの純正ごま油を使ったメニューを提供し、おいしさや使い方を広めていきます。創業の地・小豆島では特別に